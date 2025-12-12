Администрация города сообщила о том, что сегодня, 12 декабря, до 17.00 будет ограничено движение автотранспорта в районе дома №9 по улице Егорова. МУП «Владимирводоканал» будет проводить работы

Администрация города сообщила о том, что сегодня, 12 декабря, до 17.00 будет ограничено движение автотранспорта в районе дома №9 по улице Егорова. МУП «Владимирводоканал» будет проводить работы по реконструкции канализационного коллектора. Муниципальное предприятие приносит извинения владимирцам за доставленные неудобства. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото мэрии