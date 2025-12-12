Фиктивный брак заключили жительница Юрьев-Польского и иностранец из Таджикистана. Мужчине потребовалось российское гражданство, а женщине – деньги. Регистрация состоялась в Измайловском

Фиктивный брак заключили жительница Юрьев-Польского и иностранец из Таджикистана. Мужчине потребовалось российское гражданство, а женщине – деньги. Регистрация состоялась в Измайловском отделе ЗАГСа Москвы. Надзорные мероприятия показали, что брак заключён фиктивно с целью оформления мужчиной разрешения на временное проживание на территории России, соответствующих документов как гражданина Российской Федерации, а женщиной – с целью получения денежных