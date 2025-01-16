Она составила 84 тыс. рублей, следует из подсчетов на основе данных Росстата.

Средняя зарплата в России за пять лет работы правительства Михаила Мишустина выросла в номинальном выражении в 1,8 раза - до 84 тыс. рублей. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Росстата.ВВП РФ в абсолютном выражении за это время увеличился со 110 до 196 трлн рублей (предварительная оценка по итогам 2024 года). В реальных величинах - с поправкой на инфляцию - рост медленнее, но он все равно перевешивает негативное влияние пандемии и 10 тыс. западных санкций. Динамика - даже лучше, чем в доковидные годы.В среднем во время премьерства Мишустина экономика растет на 1,9% в год. Для сравнения, в 2012-2019 годах среднегодовой рост составлял около 1,4%.Мишустин был утвержден на должность премьер-министра 16 января 2020 года и переназначен в мае 2024-го. К пятилетию его работы на этом посту ТАСС проанализировал ключевые экономические изменения.Макроэкономическая ситуация на момент назначения Мишустина была устойчивой - с профицитным федеральным бюджетом и инфляцией 3%. Перед новым кабмином президент РФ Владимир Путин поставил задачи структурного изменения национальной экономики, но вскоре началась пандемия, и правительству Мишустина пришлось заниматься антикризисными мерами - от развертывания коек в больницах до выделения денег на спасение малого бизнеса.По итогам 2020 года было зафиксировано падение национальной экономики на 2,7%, но уже в 2021 году произошел рост на рекордные 5,9%, что даже выше среднемировых показателей (5,7%, по оценке Всемирного банка).В 2022 году на фоне тысяч западных санкций экономика России продемонстрировала спад на 1,2%, но уже в 2023-м вернулась к позитивной динамике: +3,6%. Итоговые показатели 2024 года еще предстоит уточнить, но предварительно рост ВВП России оценивается в 3,9-4%.У мировой экономики темпы в 2024 году заметно ниже: 2,8% (по данным ООН). А у развитых стран - еще меньше. Например, в еврозоне этот показатель не достигает и 1%.Выполняется и другое поручение главы государства - рост доходов населения. По данным Росстата, в среднем в 2019 году номинальная начисленная заработная плата составляла около 48 тыс. рублей.Спустя пять лет она практически удвоилась. Окончательной статистики за IV квартал еще нет, но средний показатель по итогам первых трех кварталов - 84 тыс. рублей (в 2019 году за аналогичный период - 46 тыс. рублей). По итогам всего 2024 года сумма может оказаться даже больше - с учетом общего роста и декабрьских выплат, величина которых традиционно обгоняет среднемесячную.Уровень инфляции в эти несколько лет был выше целевого показателя в 4%. Он находился в диапазоне от 4,9% (2020 год) до 11,94% (2022 год). Но доходы граждан увеличиваются примерно вдвое быстрее, чем цены. Только за 2024 год зарплаты в реальном выражении - за вычетом инфляции - выросли на 9%.Нет недостатка и в рабочих местах. Безработица в России находится на рекордно низком уровне - 2,3%. Это вдвое лучше, чем пять лет назад (4,6%). Глобальная же безработица в 2024 году прогнозировалась ООН в 4,9%.За пять лет состав правительства несколько раз корректировался, но незначительно. Сейчас он на 70% тот же, что и в январе 2020 года. Во многих случаях ротация производилась внутри кабмина: министры и вице-премьеры не покидали его, а лишь получали другой портфель.Кроме того, кабинету Мишустина пришлось пройти через переназначение и согласование кандидатур в парламенте после президентских выборов в 2024 году. Дополнительный этап был введен, чтобы обеспечить лучший баланс между ветвями власти.Сам премьер считает, что каждый из его подчиненных - на своем месте: "В правительстве нет слабых. Мы все команда", - отмечает он.