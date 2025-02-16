Грузовик направлялся в Нижний Новгород.

После ДТП на федеральной трассе М-7 во Владимирской области по дороге разлетелись гробы. Об этом 15 февраля сообщили очевидцы. Фотографии с места появились в соцсетях.Возле деревни Чудиново в Вязниках водитель грузовика Mercedes не справился с управлением. По предварительной информации, он не выдержал дистанцию с попутно следующей фурой DAF и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем LADA Granta.У Mercedes открылись двери кузова, гробы оказались на проезжей части. Машина перевозила тела для кремации в Нижний Новгород.В результате ДТП никто не пострадал.Напомним, что в начале февраля на платной трассе М-12 «Восток» во Владимирской области , погибли два человека.