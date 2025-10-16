Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного спортивного форума Россия — спортивная держава в ноябре в Самаре.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного спортивного форума Россия — спортивная держава в ноябре в Самаре.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.— Провести международный спортивный форум Россия — спортивная держава в ноябре 2025 года в городе Самаре, — говорится в тексте документа.Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.