Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного спортивного форума Россия — спортивная держава в ноябре в Самаре.
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного спортивного форума Россия — спортивная держава в ноябре в Самаре.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.
— Провести международный спортивный форум Россия — спортивная держава в ноябре 2025 года в городе Самаре, — говорится в тексте документа.
Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.