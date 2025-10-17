ЭКГ-форум ответственного бизнеса Со.Знание стартует в Нижнем Новгороде.

В деловой программе форума — более двадцати тематических сессий, посвящённых вопросам экономики, социальной политики, демографии и экологии.Центральным мероприятием станет пленарная сессия Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны. Модератором её выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.В работе форума примут участие полномочные представители президента России в Центральном и Приволжском федеральных округах. Пленарная сессия завершится церемонией награждения лидеров ЭКГ‑рейтинга Приволжского федерального округа.ЭКГ-форум Со.Знание проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе и правительства Нижегородской области. Партнёрами мероприятия выступают Сбер и Россети Центр и Приволжье. Бизнес-партнёр — Русполимет.