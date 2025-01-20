Сегодня +2, завтра -8. Зима продолжает удивлять жителей Владимирской области резкими перепадами температур. О неблагоприятных погодных явлениях, которые владимирцы почувствуют уже завтра, 21

Сегодня +2, завтра -8. Зима продолжает удивлять жителей Владимирской области резкими перепадами температур. О неблагоприятных погодных явлениях, которые владимирцы почувствуют уже завтра, 21 января, предупредили в пресс-службе мэрии областной столицы. Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только на зеленый свет, носить одежду со светоотражающими элементами и не переходить дорогу в