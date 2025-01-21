Суд согласился с доводами правоохранителей о том, что неправильно оказанная помощь стала причиной трагедии.

Семья 5-летнего Тимофея Малыгина, погибшего в результате недостаточной медицинской помощи, отсудила 11 миллионов рублей у ОДКБ Владимира. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Суд согласился с доводами правоохранителей о том, что неправильно оказанная помощь стала причиной трагедии.В соответствии с решением суда, родителям мальчика положено по 4 миллиона рублей компенсации, а обеим бабушкам — по 1,5 миллиона. В случае недостатка средств на счетах медицинского учреждения, компенсация будет взыскана с регионального министерства здравоохранения.Трагедия произошла. Попытка перевода мальчика в Владимир не спасала ребенка, он скончался. Семья проводила эксгумацию, после которой возникли новые вопросы о причинах смерти.Сейчас в отношении хирурга Романа Черепанова, ответственного за лечение, возбуждено уголовное дело. В августе он был приговорен к 2 годам ограничения свободы, что мать Тимофея считает недостаточным. Хирург и его адвокат намерены обжаловать приговор, но сроки давности уже истекли.