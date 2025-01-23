Медики сосудистого центра Муромской ЦРБ освоили новые виды медпомощи – внутрисосудистое ультразвуковое исследование и исследование моментального резерва кровотока. Об этом сообщили в

Медики сосудистого центра Муромской ЦРБ освоили новые виды медпомощи – внутрисосудистое ультразвуковое исследование и исследование моментального резерва кровотока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование – самый современный высокотехнологический метод внутрисосудистой визуализации коронарных артерий. Он позволяет прямо во время операции следить за сосудами сердца с помощью специального датчика. Сергей Юдин, заведующий рентгенхирургическим