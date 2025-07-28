Спасатели транспортировали тело.

26 июля ковровским поступил тревожный сигнал: в озере Гидромуть обнаружено тело человека. Потребовалась помощь в транспортировке погибшего на берег.Оперативно прибывший на место происшествия спасатель с помощью резиновой лодки добрался до утонувшего и доставил его тело на берег, оказав содействие сотрудникам полиции.В связи с трагическим инцидентом спасатели напоминают жителям и гостям города о строгом соблюдении правил безопасности на водоемах. Пренебрежение элементарными мерами предосторожности может привести к непоправимым последствиям. Будьте бдительны и берегите себя!в Клязьме спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины.