Инициативу организует Министерство здравоохранения региона.

В августе жители 170 сельских населенных пунктов Владимирской области смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры благодаря работе мобильных медицинских комплексов.В рамках проекта планируют задействовать 24 мобильные бригады, включая передвижные фельдшерско-акушерские пункты, флюорографы, маммографы и педиатрические комплексы. К работе привлекут специалистов из 17 медицинских учреждений области.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов доступны на Министерства здравоохранения Владимирской области.Ранее , что Владимирский филиал ПИМУ выпустил 41 ординатора, прошедших подготовку по 12 специальностям, включая терапию, кардиологию, неврологию, анестезиологию, рентгенологию, гинекологию, онкологию и другие.