С 4 по 6 июня на Дюкинских карьерах в Судогодском районе будут проходить работы про благоустройству. За эти дни обновят и почистят скалолазные дорожки, обустроят страховочные площадки и

С 4 по 6 июня на Дюкинских карьерах в Судогодском районе будут проходить работы про благоустройству. За эти дни обновят и почистят скалолазные дорожки, обустроят страховочные площадки и тропы. Как рассказали в сообществе Дирекции ООПТ Владимирской области, работы могут продлиться и на выходные дни 7-8 июня, так что тем, кто планирует посетить Дюкинский заказник, нужно