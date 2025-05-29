Двух необычных волков добыли охотники в прошлом году на территории Ковровского и Меленковского районов. По всем признакам самцы являлись обыкновенными шакалами, но ведь они в наших краях не

Двух необычных волков добыли охотники в прошлом году на территории Ковровского и Меленковского районов. По всем признакам самцы являлись обыкновенными шакалами, но ведь они в наших краях не водятся. Находку показали Институту общей генетики имени Вавилова. В пресс-службе Центрохотконтроля РФ рассказали, что охотники добыли действительно шакалов. Как же эти животные оказались во Владимирской области? Сейчас