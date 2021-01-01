Директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, как будут работать медицинские организации региона в новогодние праздники.

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, как будут работать медицинские организации региона в новогодние праздники.«Медицинские организации будут оказывать пациентам неотложную медицинскую помощь весь период новогодних каникул, а 3, 6 и 9 января медучреждения работают в плановом режиме, то есть в эти три дня обратиться за медицинской помощью можно будет по записи к врачу. Кроме того, в медицинских организациях продолжат работать выездные бригады, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь на дому», – отметила глава ведомства.Елена Утемова обратила внимание жителей региона, что при неотложных состояниях необходимо звонить в поликлинику, а не вызывать бригаду «скорой». Служба скорой медицинской помощи прежде всего обслуживает пациентов при возникновении угрожающих жизни состояний.Директор Департамента здравоохранения также напомнила, что во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.