01.04.2020

2020-04-01 08:45:03

Сотрудник МЧС погиб на пожаре во Владимирской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника спасательной службы на пожаре в деревне Орловка Меленковского района. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 марта. В Управлении МЧС по Владимирской области уточнили, что мужчина скончался уже после того, как пожар был потушен.

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