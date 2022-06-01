Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на торжественной церемонии наградил несовершеннолетних, проявивших мужество при задержании преступников. Среди юных героев оказались и

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на торжественной церемонии наградил несовершеннолетних, проявивших мужество при задержании преступников. Среди юных героев оказались и владимирские ребята. Егор Новоселов, Денис Балычин и Владислав Савин, обучающиеся во владимирском авиамеханическом колледже обезвредили и до приезда полиции удерживали вооруженного ножом мужчину, угрожавшего девушке, сообщили в УМВД. «Работа по раскрытию противоправного деяния начинается