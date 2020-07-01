Российские смешанные единоборства продолжают проводить состязания в условиях пандемии коронавируса. Очередной турнир ММА Серия-8: Время новых героев свел на ринге сразу нескольких потенциальных звезд ММА. Россиянин Федор Дурыманов одержал в состязании эффектную победу.

Российские смешанные единоборства продолжают проводить состязания в условиях пандемии коронавируса. Очередной турнир "ММА Серия-8: Время новых героев" свел на ринге сразу нескольких потенциальных звезд ММА. Россиянин Федор Дурыманов одержал в состязании эффектную победу.Наш молодой боец встречался с представителем Таджикистана Файзулло Мумминовым и выиграл уже в первом раунде. Мало того, Федор провел самый короткий поединок вечера, сумев нокаутировать оппонента за минуту и 17 секунд.Менее двух минут (1 мин. 53 сек.) понадобилось и Илье Кирееву, который удушающим приемом одолел соотечественника Хамзата Чапанова. Еще один россиянин Илья Бочков в первом раунде на 3-й минуте победил нокаутом Максима Ткаченко.Результаты еще нескольких поединков турнира: Руслан Томских победил удушающим приемом в первом раунде Евгения Павлова, Эльхан Мусаев выиграл у Александра Маслова единогласным решением судей, Максиджон Кадиров из Таджикистана Бобурджона Гуломжанова (Узбекистан) досрочно в первом раунде, Фуркадбек Каримов (Узбекистан) был сильнее россиянина Александра Митькина по решению судей.