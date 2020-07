Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о том, как Россия якобы предлагала движению Талибан (запрещено в России) убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, являются фейковыми новостями. Об этом глава Штатов написал на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о том, как Россия якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в России) убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, являются фейковыми новостями. Об этом глава Штатов написал на своей странице в Twitter.Трамп считает, что история о российском вознаграждении состряпана для того, чтобы навредить ему и Республиканской партии. По словам американского президента, секретный источник появившейся информации вовсе не существует, как и сама история. Дональд Трамп призвал The New York Times раскрыть, откуда у них появились сведения, иначе всю ситуацию можно расценить как обман.Ранее американская газета опубликовала статью, в которой говорилось, что военная разведка России якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на военнослужащих США в Афганистане. Дональду Трампу, отмечает The New York Times, докладывали о происходящем, но тот не решил, как следует реагировать. Американский президент опроверг данную информацию.Российские дипломаты после публикации статьи стали получать угрозы. Белый дом, в свою очередь, назвал материал The New York Times "неаккуратным". Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман отметил, что Минобороны США не располагает данными, которые могли бы подтвердить сведения, описанные в статье газеты.