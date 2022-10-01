Древний Суздаль сегодня принимает историческую Ефросиньевскую ярмарку. Она - одно из главных...

Древний Суздаль сегодня принимает историческую Ефросиньевскую ярмарку.Она - одно из главных осенних событий древнего города. До революции Ефросиньевская ярмарка , посвященная памяти святой преподобной Ефросинии Суздадьской, была знаковой не только для Суздальского уезда, но и всей Владимирской губернии. Возрождена она была уже в новом тысячелетии по инициативе легендарной музейщицы, Героя Труда Российской Федерации Алисы Аксёновой и при поддержке администрации Суздальского района.Ярмарка этого года расширила свою географию. Приехали участники из Камешковского и Собинского районов, также прибыи гости из смоленского Гнёздово. Выступления фольклорных коллективов, дегустация исконно русских блюд, площадка слоу-фуд- размеренной еды, конкурсы (в том числе на лучшее подворье и самый длинный хрен) - всё это Ефросиньевская ярмарка. В новом веке она стала уже 16-ой по счёту.