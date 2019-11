Бушующий внутри США Украинагейт не отразится на возможностях Вашингтона влиять на Киев. Это подтверждает визит на Украину генсека НАТО. Йенс Столтенберг привез обещаний на 40 миллионов долларов. И на протяжении всего визита вел себя весьма по-хозяйски.

Бушующий внутри США "Украинагейт" не отразится на возможностях Вашингтона влиять на Киев. Это подтверждает визит на Украину генсека НАТО. Йенс Столтенберг привез обещаний на 40 миллионов долларов. И на протяжении всего визита вел себя весьма по-хозяйски.К приезду Столтенберга украинские националисты хотели сделать демонстративный жест — уничтожить памятный барельеф советскому маршалу Константину Жукову на стене Приморского военкомата, но генсек НАТО из Одессы уже переехал в Киев.В Мариинском дворце его принимает Владимир Зеленский, и они оба участвуют в заседании комиссии "Украина — НАТО"."Украина сейчас движется в сторону Евроатлантических принципов и стандартов. Но чтобы удовлетворить ожидания населения, нужен процесс реформ, абсолютно необходимый для процветания вашей страны и будущего членства в НАТО", — поучал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Перед Зеленским — табличка "президент", а перед Столтенбергом — "председатель". И непонятно, кто главнее. Генсек НАТО, закончив говорить, просто отключает микрофон."Sorry, but now me! Извините, но сейчас моя очередь!" – пытается напомнить о себе шестой президент Украины.Все остальное время Зеленский украдкой улыбается кому-то и качает головой."Он устал", — объясняется за президента глава офиса президента Украины Андрей Богдан.- А от чего? Можете объяснить природу его усталости?"Это утомление от негатива. Очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации. Он очень болезненно это воспринимает", — подчеркивает Андрей Богдан.И вот, есть возможность сообщить позитивную информацию про ситуацию в Донбассе."Если все будет нормально, 4 ноября мы начнем разведение сил и в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений в том, что у нас пройдет встреча в нормандском формате, если все стороны хотят встретиться", — демонстрирует оптимистический настрой украинский президент Владимир Зеленский.Но тут же снова о неприятном: приходится комментировать согласие Дании на строительство газопровода "Северный поток-2"."Это не только вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Будь моя воля, Дания никогда не согласилась бы", — расписывается в бессилии президент Украины Владимир Зеленский.Дания — одна из основательниц НАТО. О ее поведении спрашивают и Столтенберга, но он буквально уходит от вопроса. С трибуны Верховной рады привычно покоряет депутатов стихами Шевченко — он их уже читал предыдущему составу, при предыдущем президенте."Страшно в кандалы ступать,Умирать в неволе,Еще хуже — спать, и спать,Спать — на воле", — декламирует Столтенберг.Эти строки в контексте стремления Украины в НАТО прозвучали двусмысленно, и Столтенберг попытался их объяснить."Вы не спите, вы поддерживаете свои ценности. Украина стоит за свое будущее, а НАТО стоит рядом с вами!" – добавляет после виршей Шевченко генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Точно не спал глава комитета по межпарламентскому сотрудничеству. Во время заседания он торговался с Алиной, услуги которой стоят сто долларов в час — экран телефона сфотографировали с балкона для прессы."Не-не-не-не-не. Эта погоня за телефонами — вещь очень сомнительная. И с моральной, и с правовой точки зрения", — отмахивается от вопросов журналистов про Алину председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.Теперь его во время трансляции все время держат в кадре — чтобы руки были видны!"В Раде он не может удержаться, он проституток ищет. Он не имеет права быть лицом нашей страны на международной арене", — возмущается сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в украинском парламенте Вадим Рабинович.Теперь собираются оставить Яременко без должности, а то и вовсе — без депутатского мандата. Сегодня одного из коллег народных избранников — Ярослава Дубневича от партии Порошенко — лишили неприкосновенности и арестовали прямо в зале заседаний за крупные хищения.