"Сказку о потерянном времени" Евгения Шарца поставит Владимирский областной театр кукол. Работа над новым спектаклем уже началась.

"Сказку о потерянном времени" Евгения Шарца поставит Владимирский областной театр кукол. Работа над новым спектаклем уже началась.Вот так необычно выглядят куклы будущей постановки, а вся сцена превратится в один большой часовой механизм. Сказка Шварца любима уже несколькими поколениями. В инсценировке Марины Протасовой лоботрясы и прогульщики Петя, Вася и Маруся станут ближе и понятнее современным детям. Троица всё так же прогуливает уроки и бездельничает, но теряет время за игрушкой Among Us в смартфоне. Дети и не заметят, как состарятся, потому что не отрывают глаза от гаджетов. Научатся ли ребята ценить время и смогут ли повернуть его вспять? Волшебная премьера на новый лад - уж в конце января. Режиссёр спектакля - Марина Протасова. Художник - Ирина Хмарук. А музыку написал композитор Алексей Сидорцев.