Запуски ракет малой дальности, произведенные Северной Кореей в последние несколько дней, не являются нарушением соглашения с США, подписанного по итогам саммита в Сингапуре.

Запуски ракет малой дальности, произведенные Северной Кореей в последние несколько дней, не являются нарушением соглашения с США, подписанного по итогам саммита в Сингапуре.Об этом проинформировал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, который подчеркнул, что, когда на встрече пожимал руку лидеру КНДР Ким Чен Ыну, не обсуждал с ним запрет на пуски ракет малой дальности.Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2019 г.По мнению главы администрации США, северокорейский лидер очень умный человек и не хочет расстраивать его злоупотреблением доверия.Вообще, Трамп считает, что у Ким Чен Ына есть грандиозное видение будущего Северной Кореи и только он на посту президента США может помочь "претворить это видение в жизнь".На прошлой неделе КНДР осуществил запуск двух баллистических ракет малой дальности. 31 июля и 2 августа Пхеньян провел старт еще четырех таких же ракет.