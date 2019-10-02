Главный тренер Краснодара Сергей Матвеев в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против испанского Хетафе поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Наставник быков заявил, что его команда не собирается отходить от собственного стиля игры.

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе" поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Наставник "быков" заявил, что его команда не собирается отходить от собственного стиля игры."Завтра будут решать нюансы – владение мячом и борьба за мяч. Кто завтра будет владеть мячом, тот и победит. Мы понимаем, как играет "Хетафе", и не планируем отходить от нашего стиля игры", – цитирует Матвеева ТАСС."Краснодар" примет на своем поле "Хетафе" 3 октября. Встреча между ними начнется в 22:00 по московскому времени.