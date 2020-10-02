Темы: «75 Лет Победы в Великой Отечественной войне» и «200 лет открытия Антарктиды М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном».

Сегодня во Владимирской областной научной библиотеке состоится XXV Международная краеведческая конференция. Пленарное заседание конференции будет посвящено темам «75 Лет Победы в Великой Отечественной войне» и «200 лет открытия Антарктиды М.П. Лазаревым и Ф.Ф. Беллинсгаузеном». Различные аспекты истории, культуры, современного развития Владимирской области будут рассмотрены на семи секциях.