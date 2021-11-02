Всё в тумане. Владимирцы обратили внимание на плотную пелену. Она окутала город накануне вечером и сохранялась в течение следующего дня. В соцсетях пользователи выкладывали фото и видео и

Всё в тумане. Владимирцы обратили внимание на плотную пелену. Она окутала город накануне вечером и сохранялась в течение следующего дня. В соцсетях пользователи выкладывали фото и видео и комментировали, что обстановка напоминает мистику, фильмы ужасов. Некоторые вспоминали знаменитый мультфильм “Ёжик в тумане” и жаловались на плохую видимость. Такой туманище ночью сегодня был – подумала, не