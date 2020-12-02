Радостная новость для молодых семей - в следующем году во Владимире не уменьшатся выплаты для улучшения жилищных условий.

Радостная новость для молодых семей - в следующем году во Владимире не уменьшатся выплаты для улучшения жилищных условий.Соцвыплаты предоставляются в размере 35% от средней стоимости жилья для семей с детьми и 30% для семей без детей. Расчёт суммы производится из размера общей площади помещения и количества членов семьи. Для семьи из двух человек - 42 квадратных метра, трёх и более - по 18 квадратных метров на каждого. При рождении ребёнка даётся дополнительная сумма - 5%. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. За время действия программы с 2004-го года, больше тысячи двухсот семей улучшили свои жилищные условия.