Обновление iOS вызвало неполадки в работе видеосервиса FaceTime — пользователи новых устройств Apple не могут позвонить на старые

Последнее обновление операционных систем Apple вызвало неполадки в работе видеосервиса FaceTime. Как выяснилось, апдейт лишает владельцев устройств с iOS 13.4 и macOS 10.15.4 возможности звонить обладателям старых iPhone и iPad.Как уточняет SlashGear, аудио- и видеозвонки невозможно совершить на устройства с iOS 9.3.5/9.3.6 и младше. Это последние доступные версии для плеера iPod touch 5-го поколения, iPad mini 1-го поколения, iPhone 4s, iPad 3-го поколения и iPad 2.Решения проблемы, даже временного, пока нет. В Apple наличие неисправности в FaceTime пока не признают, хотя ошибка сохраняется и в первой бета-версии iOS 13.4.5.Чем могут быть вызваны неполадки, сказать сложно. Можно допустить, что компания решила намеренно ограничить функциональность устаревших устройств - чтобы простимулировать пользователей к покупке новых. Однако этот сценарий кажется маловероятным, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда миллионы людей остаются дома и пользуются FaceTime для связи с близкими.@AppleSupport updated my iPhone and iPad to iOS 13.4 yesterday and now cannot FaceTime my mother who has my old ipad3. She is in isolation due to her health and Covid19 and we have no way to FaceTime her now. Please fix this ASAP.- Neil B (@bertrum) March 28, 2020"Вчера обновил свои iPhone и iPad до iOS 13.4, а теперь не могу позвонить по FaceTime своей маме, у которой старый iPad 3, - обратился к техподдержке Apple пользователь @bertrum. - Она находится в изоляции по состоянию здоровья и COVID-19, и мы не можем ей позвонить. Пожалуйста, исправьте это как можно скорее".@AppleSupport Hey Apple, since iOS 13.4 i cant call an iOS 9 Device over Facetime. Thats a real Problem at these Days because its the only way for me and my 2 childs to see our 90yrs. young Mother/Grandmother. Please fix. ∎∎∎∎- Jonny Castaway (@jonnycastaway) March 27, 2020"Эй, Apple, начиная с iOS 13.4 я не могу позвонить на устройство с iOS 9 по FaceTime, - пишет @jonnycastaway. - Это настоящая проблема в эти дни, потому что для меня и двух моих детей это единственный способ увидеть нашу 90-летнюю маму/бабушку. Пожалуйста, исправьте".