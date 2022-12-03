С первого января 2023 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник обновил прайс-лист на посещение...

С первого января 2023 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник обновил прайс-лист на посещение экспозиций. Изменился перечень льготных категорий. Теперь школьники и студенты старше 14-ти лет смогут посещать музеи по сниженным ценам, многодетные семьи смогут бесплатно посещать экспозиции музея чаще –– каждую субботу, а не раз в месяц, сообщает пресс-служба ВСМЗ.Стоимость билетов будет одинаковой как для россиян, так и для иностранцев. Также для профессиональных художников посещение суздальских музеев и основных экспозиций Музейного центра «Палаты» будет бесплатным.В прайс-лист вернули единый билет с правом фотосъёмки для посещения музеев в день свадеб или других знаменательных дат.Фото pxfuel.com