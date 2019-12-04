Его выдают за эффективную работу органов власти

Владимирская область получит грант из федерального бюджета в размере 781 млн рублей. 3 декабря соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Всего на поощрение регионов с эффективной работой высших должностных лиц и органов региональной власти было выделено 45 млрд рублей. Для оценки деятельности властей рассматривали уровень доверия горожан к ней, количество рабочих мест, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровень зарплаты, бедности и образования.По решению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, 781 млн рублей будет направлен на развитие социальной сферы. Отметим, что 33-й регион уже получал федеральный грант в 2017 году.