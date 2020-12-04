Температура воздуха во Владимире днем -5...-7, по области до 8 градусов мороза.

Сегодня во Владимире и области ожидается малооблачная погода . Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 766 мм ртутного столба. Температура воздуха во Владимире днем -5...-7, по области до 8 градусов мороза.(Фото: Pixabay)