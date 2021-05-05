Подозреваемый признал свою вину. Дело передано в Александровский горсуд. Мужчине грозит до трёх лет колонии.

В Александрове горпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение против 42-летнего главного инженера местных электрических сетей.В ходе следствия выяснилось, что на линию электропередач упала сухая ветка, под тяжестью которой провод провис до земли. В октябре прошлого года рядом с проводом проходил мужчина, его ударило током, и он скончался от полученных ожогов.Поскольку контроль за устранением недостатков на инженерных сетях возложен на главного инженера «Александровских электрических сетей», его и обвинили в гибели случайного прохожего.Подозреваемый признал свою вину. Дело передано в Александровский горсуд. Мужчине грозит до трёх лет колонии.