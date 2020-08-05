Содержание скейт-площадки требует значительных затрат. К сожалению, у парка таких средств нет.

Владимирцы собственными силами восстановят скейт-зону в парке 850-летия города. Общественники приступили к работе уже сегодня.Проверить все конструкции, заменить износившееся покрытие, сделать всё для того, чтобы спорт под открытым небом был максимально безопасным. Содержание скейт-площадки требует значительных затрат. К сожалению, у парка таких средств нет.Полина Солоухина, вице-президент региональной Федерации экстремальных видов спорта: «Площадка, поскольку она находится на улице, от дождей и от всего, и плюс от постоянного использования агрессивного, она периодически ломается. Появляются дыры в трамплинах, появляются где-то отстающие листы - это нормально для скейт-парков. И вот эти вот постоянные проблемы заставляют мамочек волноваться, кого-то из самих экстремалов писать жалобы постоянные».На этот раз силами общественников было решено не подлатывать, а сделать максимум работ, чтобы здесь можно было без проблем заниматься до конца сезона. Помогают и сами любители экстремальных видов спорта. Скейтборды и ролики на время остались в стороне. Проект ремонта скейт-парка объединил владимирцев.Иван Осипов, руководитель некоммерческой организации: «Мы видим, что объединенные усилия имеют замечательный, я бы сказал, синергетический эффект. Взрослые заботятся о детях, представители подрастающего поколения видят позитивные изменения и, я уверен, будут ценить и беречь преобразованную и улучшенную скейт-площадку».Евгений Станичев, предприниматель: «Хорошо, что у ребят есть желание и возможность находить время, не заниматься гаджетами, а физически развиваться и находить общение со сверстниками. Инфраструктура для занятий физкультурой и спортом в нашем городе есть. Здесь важно за ней ухаживать и её содержать».Место притяжения сотен детей и подростков преображается на глазах. Ремонт планируется завершить в ближайшие дни.Екатерина Максимова, Екатерина Таманова, Александр Чунаев.«Вести-Владимир»