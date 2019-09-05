Мужчину задержали и заключили под стражу

Мужчину задержали и заключили под стражуЖителя Камешковского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.По версии следствия, зимой этого года между мужчиной и его знакомым в ходе совместного распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил собутыльника по голове. Потерпевший на время потерял сознание, однако злоумышленник продолжил его избивать.После поступившего в полицию заявления мужчину задержали и заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд.