Злоумышленник увидел ключи, лежащие на земле вблизи автомобиля, которые нечаянно обронил заявитель. Воспользовавшись ситуацией, он сел в машину и уехал...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Марьино задержали ранее судимого приезжего, подозреваемого в краже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Он рассказал, что у него имеется автомобиль марки БМВ, которым он пользуется на основании доверенности владельца транспортного средства. Некоторое время назад он приехал на Новомарьинскую улицу, где была припаркована машина, однако на месте ее не обнаружил. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний ранее судимый приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник, проходя по улице, увидел ключи, лежавшие на земле вблизи автомобиля, которые нечаянно обронил заявитель. Воспользовавшись ситуацией, он сел в машину и уехал. Позже мужчина перегнал автомобиль в Калужскую область, где намеревался разобрать его на запчасти, однако не довел свой умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время похищенный автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18