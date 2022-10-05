В пятый день октября Православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка...

В пятый день октября Православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона.Священ­но­му­че­ник Фо­ка жил в I веке из го­ро­де Си­но­п (современная Турция). По словам предков, Святой обладал даром исцелять людей и изгонять из них бесов. В свое время Фока помог многим людям: давал важные жизненные советы и помогал обрести веру.В этот же день русская Православная церковь вспоминает и молится за пророка Иону, жившем в VIII веке до нашей эры. Напомним, в Ветхий завет вышла книга, написанная пророком Ионой, в которой содержатся его пророчества о пришествии на землю Спасителя и страданиях за человечество.В старину считали, что с Фоки и Ионы начинается осень и продолжается она до Рождества Христова. Крестьяне заканчивали убирать редьку и ели ее в различном виде. Соком этого овоща на Руси лечили больные суставы, делая на ночь компресс.Если в этот день вам на голову упала шишка – знайте, эта примета хорошая. Наши предки верили, что, если так произошло, значит человека ждет богатая жизнь.Чего нельзя делать 5 октября:В память о том, что пророк Иона несколько дней пребывал во чреве кита, появился запрет на рыбу. В этот день нельзя заниматься ловлей, а также продавать, покупать, готовить и есть рыбу, иначе навлечете на себя несчастья. Если не хотите лишиться благосостояния, лучше в этот день не болтать лишнего, а в идеале чаще молчать, как рыба.Нужно вести себя крайне осторожно, так как день считается несчастливым. Больше того, его даже называли Днём всех несчастий. Люди могут спотыкаться на ровном месте, неожиданно заболевать, в делах возникают совершенно непредвиденные препятствия.Защитником от бед и несчастий является осина, которую боится нечисть. Осиновый лист, веточка, щепка — любая часть этого дерева сгодится, чтобы отпугнуть нечистую силу подальше. В старину осиновые ветки приносили домой, втыкали в землю рядом с домом и двором.Нельзя ругаться, ссориться, вступать в конфликты. Таким образом можно привлечь к себе всю нечисть с округи.Нельзя лениться, спать до обеда, весь день ничего не делать. Злая сила может прицепиться, начнутся проблемы с работой и деньгами.Не вздумайте 5 октября сжигать веники, которыми подметали мусор в доме. Люди верили, что ветер вместе с пеплом может развеять семейное счастье.Приметы 5 октября:черемуха и клен оголились – зима не за горами;если на сосне шишек мало, то зима будет теплой;если с березы ещё не все листья опали, то снег выпадет поздно;если много паутины летает, осень будет теплой, а холода наступят не скоро;рябчик в ельник прилетел – начинается листопад.Фото: https://www.pxfuel.com/