В пятый день октября Православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка...
В пятый день октября Православная церковь чтит память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона.
Священномученик Фока жил в I веке из городе Синоп (современная Турция). По словам предков, Святой обладал даром исцелять людей и изгонять из них бесов. В свое время Фока помог многим людям: давал важные жизненные советы и помогал обрести веру.
В этот же день русская Православная церковь вспоминает и молится за пророка Иону, жившем в VIII веке до нашей эры. Напомним, в Ветхий завет вышла книга, написанная пророком Ионой, в которой содержатся его пророчества о пришествии на землю Спасителя и страданиях за человечество.
В старину считали, что с Фоки и Ионы начинается осень и продолжается она до Рождества Христова. Крестьяне заканчивали убирать редьку и ели ее в различном виде. Соком этого овоща на Руси лечили больные суставы, делая на ночь компресс.
Если в этот день вам на голову упала шишка – знайте, эта примета хорошая. Наши предки верили, что, если так произошло, значит человека ждет богатая жизнь.
Чего нельзя делать 5 октября:
В память о том, что пророк Иона несколько дней пребывал во чреве кита, появился запрет на рыбу. В этот день нельзя заниматься ловлей, а также продавать, покупать, готовить и есть рыбу, иначе навлечете на себя несчастья. Если не хотите лишиться благосостояния, лучше в этот день не болтать лишнего, а в идеале чаще молчать, как рыба.
Нужно вести себя крайне осторожно, так как день считается несчастливым. Больше того, его даже называли Днём всех несчастий. Люди могут спотыкаться на ровном месте, неожиданно заболевать, в делах возникают совершенно непредвиденные препятствия.
Защитником от бед и несчастий является осина, которую боится нечисть. Осиновый лист, веточка, щепка — любая часть этого дерева сгодится, чтобы отпугнуть нечистую силу подальше. В старину осиновые ветки приносили домой, втыкали в землю рядом с домом и двором.
Нельзя ругаться, ссориться, вступать в конфликты. Таким образом можно привлечь к себе всю нечисть с округи.
Нельзя лениться, спать до обеда, весь день ничего не делать. Злая сила может прицепиться, начнутся проблемы с работой и деньгами.
Не вздумайте 5 октября сжигать веники, которыми подметали мусор в доме. Люди верили, что ветер вместе с пеплом может развеять семейное счастье.
Приметы 5 октября:
черемуха и клен оголились – зима не за горами;
если на сосне шишек мало, то зима будет теплой;
если с березы ещё не все листья опали, то снег выпадет поздно;
если много паутины летает, осень будет теплой, а холода наступят не скоро;
рябчик в ельник прилетел – начинается листопад.
Фото: https://www.pxfuel.com/