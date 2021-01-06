Вылечились от недуга – 64 пациента.

Как сообщает на своём официальном сайте пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 84 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 64 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь трёх жителей региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 35 костромичам. Ещё 13 новых пациентов зарегистрировано в Шарьинском районе, 10 - в Галичском районе. По шесть инфицированных прибавилось в Буй и Красносельском районе, четыре – в Вохме, по два - в Чухломе и Антроповском районе. По одному случаю выявлено в Кологриве, Солигаличе, Мантурове, Судиславле, в Межевском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 449 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 989 пациентов. В стационарах лежит 606 человек, из них 257 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 960 заболевших.