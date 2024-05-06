Экс-директор владимирского лицея-интерната № 1 подал в суд с требованием восстановить его в должности. Игорь Пасынков намерен оспорить решение горадминистрации относительно своего

Экс-директор владимирского лицея-интерната № 1 подал в суд с требованием восстановить его в должности. Игорь Пасынков намерен оспорить решение горадминистрации относительно своего увольнения с должности. В телефонном разговоре с нашим телеканалом, он высказался следующим образом. Игорь Пасынков, экс-директор МБОУ «Лицей-интернат №1» г. Владимира Действительно я подал иск для того, чтобы свое честное имя не замарать