За прошедшую неделю в лечебно-профилактические организации региона с укусами клещей обратились 66 человек. Всех насекомых проверили в лаборатории. У одного из клещей обнаружили болезнь

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические организации региона с укусами клещей обратились 66 человек. Всех насекомых проверили в лаборатории. У одного из клещей обнаружили болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз). Эта инфекция поражает кожные покровы, нервную и сердечно-сосудистую системы, опорно-двигательный аппарат. У еще одного клеща в лаборатории выявили моноцитарный эрлихиоз человека. Эта болезнь опасна тем, что поражает