Просыпается мужик у себя на даче. Выходит во двор, потягивается, зевает. Смотрит, а у него на яблочном дереве сидит слон и яблоки ест. Он в недоумении бежит в дом, чтобы позвонить с службу спасения, включает телевизир, чтобы отвлечься. В этот момент, по телевизору объявляют, что из цирка сбежал дрессированный слон, который умеет лазить по деревьям и очень любит яблоки. Мужик быстро звонит, сообщает об увиденном.
Спустя 2 часа приезжает большой грузовик, открывается водительская дверь, выходит щуплый мужичок среднего роста с ружьем наперевес, а за ним выбегает маленькая собачка с огромными торчащими наружу острыми клычищами, а на шее табличка "Пегас".
Приехавшего мужика хозяин дачи подводит к дереву, показывает на слона.
Мужик ему передает ружье и гов
еще анекдот!