Страшное ДТП произошло в Гороховецком районе, один человек серьёзно пострадал. По информации...

Страшное ДТП произошло в Гороховецком районе, один человек серьёзно пострадал.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, сегодня — 26 мая (в 15:32) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, автодорога 17К-6, у деревни Кондюрино.В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Судя по кадрам: легкового и грузового автомобилей.Известно, что серьёзно пострадал один человек.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 1 единица техники.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Других подробностей пока нет.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области