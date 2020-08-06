В регионе продолжается полоса низкой выздоравливаемости от коронавируса.

В регионе продолжается полоса низкой выздоравливаемости от коронавируса.С середины июля в день выписывается из госпиталей около 10 больных. дважды фиксировалась нулевая суточная выздоравливаемость. При том. что месяц назад в день излечивалось порядка 100 пациентов.Отметим. что количество выявленных также снизилось - минимум вдвое. За минувщие сутки их зафиксировано всего 20. Это самый низкий показатель за все время наблюдений.Всего в регионе заболело коронавирусом 5725 человек, выздоровело 5202, скончалось - 146.