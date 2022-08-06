Руководитель СУ СК Артём Кулаков поручил провести доследственную проверку работы должностных лиц органов системы профилактики Гусь-Хрустального района.

Руководитель СУ СК Артём Кулаков поручил провести доследственную проверку работы должностных лиц органов системы профилактики Гусь-Хрустального района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.История касается инцидента , после которого на трех девушек . Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате.Следователи уже нашли всех участников происшествия, допросили, посмотрели видео с места ЧП, произвели выемку мобильных телефонов, одежды и обуви подозреваемых, собрана информация о семьях участниц конфликта.«В органы системы профилактики направлены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. В действиях должностных лиц могут усматриваться признаки халатности», - уточнили в Следкоме.Ход и результаты проведения проверки находятся на контроле главы следственного управления 33-го региона.