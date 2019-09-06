В этом году 61 детский сад и 4 школы получили более 730 пластиковых окон

В этом году 61 детский сад и 4 школы получили более 730 пластиковых оконВ детских садах Владимира завершают ремонтные работы, запланированные на 2019 год. Основные средства направили на замену окон и ремонт крыш.В этом году 61 детский сад и 4 школы получили более 730 пластиковых окон. Из бюджета на эти цели выделено 18,4 миллиона рублей.Так, в детском саду № 3 на улице Безыменского завершили установку 27 пластиковых окон. Заведующая детсадом Елена Цветкова заметила, что масштабные работы удалось организовать без ущерба воспитательному процессу. Теперь во всех группах установили современные оконные конструкции. Кроме того, в детсаду отремонтировали кровлю. А, например, в детском саду № 4 на улице Сурикова наряду с заменой почти 30-ти окон, отремонтировали отмостку и ливневую систему строения, отреставрировали 3 крыльца и установили новые металлические двери.На ремонт кровель направили почти 38 миллионов рублей. Капитальный ремонт крыш выполнили в 22-х дошкольных организациях.