Эту информацию подтвердили сегодня Вестям в дирекции природоохранных территорий и в Национальном парке.

Магистраль "Москва-Казань" не заденет заповедные озёра в пойме реки Клязьма и Мещёрский лес. Эту информацию подтвердили сегодня "Вестям" в дирекции природоохранных территорий и в Национальном парке.По первоначальному проекту платный автобан проходил по особо охраняемым территориям. Сотрудники дирекции направили свои замечания в "Автодор". После этого трассировку изменили. Новый вариант проекта - сейчас на стадии разработки. Проектировщики предоставят его позднее. 3 ноября Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект платной автомагистрали Москва-Казань. Строительство "владимирского" отрезка дороги начнётся в 2021-ом году. Полностью дорогу планируют построить к 2024-му году.