Перед судом предстал мужчина, который в Гусь-Хрустальном ударил ножом коллегу и оставил умирать в...

Перед судом предстал мужчина, который в Гусь-Хрустальном ударил ножом коллегу и оставил умирать в подъездеОсужденный прибыл в Гусь-Хрустальный, чтобы выполнить строительные работы по договору. Он жил в арендованной квартире вместе с другими рабочими. В марте 2024 года он привел туда знакомых, чтобы вместе употреблять алкогольные напиткиВо время застолья между фигурантом и 34-летним потерпевшим возник конфликт из-за незначительного повода. Словесная перепалка переросла в драку. Остальные мужчины попросили дебоширов уйти.Пострадавший вышел в подъезд дома и стал спускаться по лестнице. В этот момент злоумышленник схватил нож, догнал жертву и ударил ее в бок. После чего вернулся в квартиру, оставив раненого умирать в подъезде.К счастью, потерпевшего увидели соседи и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали."Гусь-Хрустальным городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя Вологды. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Приговором суда виновный отправится в исправительную колонию общего режима на 2 года 6 месяцев.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky