Киноманы возмущены итогами премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA). В соцсетях активно обсуждают тот факт, кто все актеры-номинанты на премию оказались белыми, а в двух ключевых номинациях не оказалось ни одной женщины-режиссера.Лидером по числу номинаций стал фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Феникс поборется за звание лучшего актера, а Филлипс – за титул лучшего режиссера, пишет Independent.Лучший фильм будут выбирать из следующего списка: "1917" Сэма Мендеса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино и "Паразиты" Пон Чжун Хо. Авторы этих картин также номинированы на звание лучшего режиссера.Что касается лучших актеров, то здесь в списке номинантов оказались в том числе Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Джонатан Прайс и Тэрон Эджертон. На титул лучшей актрисы претендуют Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Джесси Бакли и Сирша Ронан.После объявления номинантов в Twitter появился и быстро распространился хэштег #BaftasSoWhite ("Такая белая BAFTA"). Пользователи отмечают отсутствие среди номинантов таких артистов, как Дженнифер Лопес, Люпита Нионго, Антонио Бандерас и Эдди Мерфи. При этом Скарлетт Йоханссон и Марго Робби были номинированы дважды.Актриса Рэйчел Пэррис написала в Twitter: "Я так разочарована, что "Маленькие женщины" (режиссер Грета Гервин – ред.) не номинирован на "лучший фильм" или "лучшую режиссуру". Всем, кого я знаю, эта картина понравилась больше, чем многие фильмы последних лет. Это картина о простых женщинах, а не о стреляющих из пистолетов мужчинах, как 4 из 5 номинантов".I‘m so disappointed that Little Women is not nominated for Best Film or Best Director at @BAFTA. Everyone I know who has seen it has loved it better than any film for years. It is a phenomenal film, about ordinary women, not about men shooting guns, like 4 of the 5 nominees.1/2— Rachel Parris (@rachelparris) January 7, 2020"Дензела Вашингтона никогда не номинировали на BAFTA. Моргана Фримена тоже. Это два величайших и самых востребованных актера на сегодняшний день. Нельзя отрицать, что в этом присутствует расистская схема", – написал еще один пользователь соцсети.Denzel Washington has never been nominated for a BAFTA award. Morgan Freeman too. They are two of the greatest and most acclaimed actors working today. Of course you can’t recognize every great performance by a POC but you can’t deny that there is a racist pattern #BAFTASSoWhite— parasite and little women oscar manager (@notwilliamhmacy) January 7, 2020Представитель BAFTA Эмма Байер, комментируя список номинантов, отметила, что Академия тоже несколько разочарована результатами."Нам бы хотелось видеть больше разнообразия в номинациях, но это проблема всей киноиндустрии, – сказала она The Hollywood Reporter. – Думаю, нам нужно представлять больше фильмов, чтобы люди могли их увидеть. Мы совершенно точно хотели бы видеть больше разнообразия, но я также не хочу сегодня лишать всех праздника".Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля в лондонском Альберт-Холле.Ранее актриса Натали Портман раскритиковала премию "Золотой глобус" за отсутствие женщин в номинации "лучший режиссер". Здесь в двух самых престижных номинациях победила военная драма "1917": ее автор Сэм Мендес получил заветную статуэтку за лучшую режиссерскую работу, а сама лента была признана лучшим драматическим фильмом. Картина "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино была награждена в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". Сам Тарантино получил награду в номинации "Лучший сценарий". Лучшим фильмом на иностранном языке стала лента "Паразиты".