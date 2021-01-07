7 января в 12.00 Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей и гостей города Владимира на волшебную программу «В ожидании Рождественского чуда…».

7 января в 12.00 Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей и гостей города Владимира на волшебную программу «В ожидании Рождественского чуда…».Что такое Рождество? Это замечательный, светлый праздник, который согревает нас в морозную пору. О традициях празднования Рождества на Руси нам поведают творческие коллективы города Владимира, которые приготовили волшебную концертную программу с плясками и колядками.Праздник будет насыщен различными играми и конкурсами, а завершится «Рождественским хороводом» с участием творческих коллективов, сказочных героев и всех гостей праздника.В качестве подарка на память о теплом празднике все желающие смогут сделать своими руками «Рождественскую открытку» на мастер-классе.Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и праздника в «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира»!Дополнительная информация - на сайте парка (), в группе ВК .