«Думал, прокатит»: в Коврове нетрезвый водитель отправлен на год в исправительный центр Ковровским...

«Думал, прокатит»: в Коврове нетрезвый водитель отправлен на год в исправительный центрКовровским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Ивановской области.В ночь с 12 на 13 марта 2024 года мужчина находился у себя дома в Шуйском районе Ивановской области. В состоянии алкогольного опьянения он решил прокатиться со своей сожительницей до Коврова, для чего воспользовался автомобилем «Дэу Нексия», принадлежащим его другу.К слову, женщине он о своем нетрезвом состоянии не рассказал, а она и «не заметила». Кроме того, раннее он уже привлекался к уголовной ответственности за «пьяную езду». Через непродолжительное время фигурант был остановлен сотрудниками ОР ДПС ГИБДД.При прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выявлено наличие этилового спирта в пробе выдыхаемого водителем воздуха в концентрации, превышающей допустимое значение почти в 6 раз.«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление)», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Владимирской областиКак итог, - виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с отбыванием в исправительном центре с удержанием в доход государства 10 % заработной платы. За руль ему будет запрещено садиться еще ближайшие 5 лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений