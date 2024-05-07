Мощный циклон «Гулла» принесет во Владимирскую область пик аномального похолодания Над регионом...

Мощный циклон «Гулла» принесет во Владимирскую область пик аномального похолоданияНад регионом властвует активный североатлантический циклон «Гулла». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» - Евгений Тишковец.Характер капризного майского месяца необычайно суров. На небе сохранятся плотные облачные поля, усилится ветер, а также выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега.К слову, «Гулла» переводится как «Решительный». Наверное, погода решительно не хочет переходить в летний режим...В среду, 8 мая 2024 года, температура воздуха днем едва достигнет +4°С. А уже к вечеру отметки на столбике термометров уверенно пойдут на штурм минусовых значений и составят -3°С.Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 м/с.Влажность опустится до 64%.В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет в рамках нормы для региона — 745 мм ртутного столба.Народный прогноз на 8 мая:На Руси верили: если начала куковать кукушка, то установится по-летнему жаркая погода; небо на закате красное – тепло идет; пошел дождь – соберешь много ржи; зацвела черемуха - ждали похолодание.Фото: от читательницы ГТРК "Владимир"