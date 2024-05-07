9 мая на Горьковской железной дороге пройдёт Всероссийская тематическая акция «Гудок Победы».

9 мая на Горьковской железной дороге пройдёт Всероссийская тематическая акция «Гудок Победы». Об этом рассказала пресс-служба компании.В 12.00 по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территории Владимирской, Нижегородской и Кировской областей, в республиках Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия. Также «Гудок Победы» будет звучать во всех эксплуатационных локомотивных депо.«Ранее сообщалось, что Горьковская магистраль в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустит «Поезд Победы». Мемориальный состав сформирован из платформ с техникой военных лет, санитарного вагона и нескольких вагонов-теплушек. Во главе поезда находится паровоз Л-3095», - говорится в сообщении пресс-службы компании.