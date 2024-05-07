Прямая трансляция инаугурации Президента РФ Владимира Путина
В Большом Кремлевском дворце проходит...
Прямая трансляция инаугурации Президента РФ Владимира Путина
В Большом Кремлевском дворце проходит инаугурация - торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации. Ее дата не менялась с 2000 года.
Избранный с результатом в 87% голосов Владимир Путин будет вступать в должность в пятый раз.
С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок – до 2030 года.
Первые гости уже прибыли на торжественную церемонию, – они занимают свои места. Среди приглашенных - члены Правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти.
Смотрите трансляцию в 11:40 по Москве на телеканалах "Россия" и "Россия 24", а также на платформе "Смотрим"
Фото: платформа "Смотрим"